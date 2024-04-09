2004-2009 arasında yayın hayatını sürdüren ve o döneme damgasını vuran Avrupa Yakası'nın ekranlara geri döneceği iddiası sosyal medyaya bomba gibi düştü. İddialar sonrasında ise dizinin yazarı Gülse Birsel'den açıklama geldi.

Sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yapan Gülse Birsel, şu ifadelere değindi;

“Avrupa Yakası geri dönüyor” haberi palavra. Haberi uyduran bir de karakterler boşanmış mı, çocukları var mı, hangi oyuncular olacak, ne zaman sete giriyoruz filan uzuun uzun sallamış. Sabahtan beri sevinçle arayan eşe dosta yaşattığım hayal kırıklığı için özür dilerim."