“Unutmak Öyle Kolay mı Sandın”, “Masal Gibi”, “Herkes Gibisin” adlı popüler şarkılarıyla milyonların kalbini kazanan Semicenk, coşkulu ve duygusal bir konserle 27 Nisan Cumartesi günü Volkswagen Arena’da, 24 Mayıs Cuma günü ise Gaziantep’te sahne alacak.

Sahnede enerjisi ve performansıyla izleyicileri coştururken, popüler şarkıları ile de müzikseverleri kendini sevdiren Semicenk, 27 Nisan Cumartesi günü Volkswagen Arena’da, 24 Mayıs Cuma günü ise Gaziantep’te sevenleri ile buluşacak. Özel bir sahne performansıyla renklenecek gecenin biletleri Türkiye’nin teknoloji odaklı etkinlik biletleme platformu Biletinial’da.

“Herkes Gibisin”, “Masal Gibi”, “Unutmak Öyle Kolay mı Sandın?” gibi popüler şarkılarıyla milyonların kalbini kazanan Semicenk, coşkulu ve duygusal konserinde şarkılarını hayranları için söyleyecek.