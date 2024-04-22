Söz yazarı, besteci ve şarkıcı Yalın, profesyonel müzik kariyerinin 20’nci yıl dönümüne özel 31 Mayıs’ta Beşiktaş Stadyumu’nda dev bir konser verecek. Yalın, büyük konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ünlü şarkıcı Yalın, 31 Mayıs Cuma günü Beşiktaş Stadyumu’nda sevenleriyle buluşacak. 20’nci yıl dönümüne özel konser veren Yalın, 40 bin kişiye sunacağı sahne şovuyla hayranlarını şaşırtmaya hazırlanıyor. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, konserle ilgili bilgiler verdi. Şu ana kadar 20 bin, satışın ilk gününde ise 10 bin adet bilet satıldığını belirten Yalın, “20 sene oldu ama ilk defa stadyum konseri veriyorum. Pandeminin sonundan beri ciddi bir bilet satışı grafiği yaşıyoruz. Bunun tabii stadyum noktasına geleceğini hiç hayal edemiyordum. İlk açıldığında 600, 800 bin bilet sattığımız için heyecanlanıyorduk, şimdi açılışta 10 bin bilet sattık birkaç saatte. Çok gurur ve mutlu edici bir şey benim için. Zaten sahneye çıkmak deli işidir. Umarım sonunda hep beraber çok mutlu oluruz. Bu kadar talep olacağını beklemiyordum. İyi satacağımızı bekliyordum evet ama 10 bin çok ciddi bir rakam. İlk gün satışı daha fazla, bu arada 10 bin satış 2 saatte oldu. Şu an 20 bine gelmek üzere. Muhtemelen tamamı satılacak diye düşünüyorum. Dün video çekmeye gittim. Aklım hala almıyor. Sahanın ortasında durup etrafa baktığım zaman aklım almıyor. Benim 20 senedir bunu düşünüp aklım almıyorsa bu esasında bizim sektörün ayıbı yani” ifadelerini kullandı.