Erkek giyim moda perakende markası Kiğılı, başarılı oyuncu Barış Arduç ile iş birliğine imza attı.

Kiğılı, 2023 yılında başlattığı dönüşüm yolculuğunu bu kez Barış Arduç’un karizmatik ve özgün tarzı ile birleştiriyor. 2024 İlkbahar/Yaz koleksiyonu için kamera karşısına geçen Barış Arduç, Kiğılı’nın özgüvenli rahatlığını, her ana uygun kombin çeşitliliğini, sakin şıklığı ve maskülen tarzını yansıttı.

Çekimlerden çok keyif aldığını dile getiren Barış Arduç, ‘’Başarısı ülke sınırlarını aşan güçlü bir Türk markası ile iş birliği yapmak benim için heyecan verici. Kiğılı takım elbisenin yanında günlük hayatta her ortama uyum sağlayan, rahatlık sunan geniş bir koleksiyona sahip. Kiğılı ile yollarımızın kesişmesinden büyük mutluluk duyuyorum” dedi.