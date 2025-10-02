Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve belediye birim müdürleri, Afet Koordinasyon Merkezi’nde bir araya gelerek, ilçedeki ekiplerden anlık durum raporları aldı. Yapılan değerlendirmelerde, Kartal’da herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yaptığı açıklamada, "Marmara Ereğlisi açıklarında gerçekleşen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, can ve mal kaybının yaşanmamış olmasını temenni ediyorum. Hepimize geçmiş olsun" dedi. Kartal Belediyesi ekipleri, muhtemel risklere karşı sahadaki çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlara da resmi kurumların bilgilendirmelerini takip etmeleri çağrısında bulundu.