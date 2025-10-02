Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan, toplantının hayırlı olmasını dileyerek, "AK Parti’nin millete ve memlekete hizmet sancağını fedakârlık, samimiyet ve sadakatle 81 vilayetimizde ve 973 ilçemizde gururla dalgalandıran tüm kardeşlerime, bu davanın mümtaz neferlerine selam ediyor; emekleri, gayretleri için her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Toplantımıza yapacağınız katkılar için şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.

"Sumud Flosu’na yönelik haydutluğu lanetliyorum"

Sözlerinin başında Gazze’de çocukların açlıktan öldüğü barbarlığa dikkati çekmek ve Filistinli mazlumlara insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yönelik haydutluğu lanetlediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail yönetiminin uluslararası sularda seyreden sivillere yönelik düzenlediği bu saldırının soykırım kadrosunun Gazze’deki insanlık suçlarını gizlemek için nasıl bir cinnet halinde olduğunu bir kere daha ispat ettiğini kaydetti.

"Türkiye Sumud filosunda tüm umut yolcularının yanındadır"

Erdoğan, soykırımcı Netanyahu hükümetinin bırakın barışı tesis etmeye, böyle bir ihtimalin yeşermesine dahi tahammülünün olmadığının görüldüğünü söyledi. Erdoğan, "Sumud Filosu, Gazze’deki vahşetin ve İsrail’in katliamcı yüzünün bir kez daha tüm dünyada görülmesini sağlamıştır. Türkiye, insanlığın ortak vicdanına tercüman olan Sumud Filosu’ndaki tüm umut yolcularının yanındadır. İlgili birimlerimiz gelişmeleri sahada anbean takip etmekte, aktivistlerin ve vatandaşlarımızın kılına zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri almaktadır. Devlet ve millet olarak önceliğimiz Gazze’de akan kanın durması, insani yardımların engelsiz bir şekilde mazlumlara ulaştırılmasıdır" dedi. Çok zor şartlarda hayat ve haysiyet mücadelesi veren Gazzelileri sahipsiz bırakmayacaklarını, ateşkesin tesisi ve sulhu sükunun hakim olması için tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada öncelikle bir konuyu vuzuha kavuşturmak istiyorum. AK Parti olarak Türkiye’ye hizmet yolunda 14 Ağustos itibarıyla 24’üncü yılımızı hamdolsun tamamladık. Yani sadece AK Parti olarak çeyrek asırlık birikimi, tecrübeyi, müktesebatı temsil ediyoruz. Öte yandan şunu da çok iyi biliyoruz. Partimizin kuruluşu 14 Ağustos 2001 tarihi olsa da biz kökleri itibarıyla, beslendiği kaynakları itibarıyla yüzyıllara sari bir hareketiz. Bu hareketin kökleri Malazgirt’tedir, Söğüt’tedir, Dumlupınar, Sakarya, Çanakkale’dedir" diye konuştu. Erdoğan, Selçuklu’nun, Osmanlı’nın mirasını, onların ufkunu, birikimini, tecrübesini tevarüs etmiş; dahası bunları cumhuriyetin kazanımlarıyla harmanlamış bir siyasi kadro olduklarını kaydetti.

"Bu yolculukta rotamızı tayin ve tespit eden hep aziz milletimiz olmuştur"

"Biz, aynı zamanda yüzünü geçmişe değil, geleceğe dönen, ilhamını maziden alıp atiye taşıyan bir partiyiz. Böyle bir tasavvur içindeyiz" diyen Erdoğan, "Altını çizerek söylüyorum: Bizim şu birlikteliğimiz tam anlamıyla bir gönül birlikteliğidir, inanç birlikteliğidir, mefkure birlikteliğidir. Biz, her şeyden önce dava ve yol arkadaşlarıyız. Unvanlarımızdan bağımsız olarak şahsım dahil hepimiz bu kutlu davada sadece birer neferiz. Bundan da büyük şeref duyuyoruz. Her birimiz aynı ufka bakıyor, aynı hedefe doğru beraberce yürüyoruz. 24 yıldır değişmeyen bir başka gerçek şudur: Bu yolculukta rotamızı tayin ve tespit eden hep aziz milletimiz olmuştur" açıklamasını yaptı. Erdoğan, her zaman milletin beklentilerine yönelik hareket ettiklerini belirterek, "Milletimiz nereyi işaret ettiyse yönümüzü oraya döndük. Milletin bizden beklentisi neyse, tüm imkanlarımızla onu gerçekleştirmeye çalıştık. Milletimizle bağımızı, irtibatımızı, gönülden gönüle giden o köprüyü daima sağlam tutmaya gayret ettik. Hepimiz aynı zamanda bu aziz milletin hizmetkarlarıyız. Milletimize hizmet vazifemizi ise bir emanet bilinciyle, bunun da ötesinde bir ’bayrak yarışı’ anlayışıyla yerine getiriyoruz" diye konuştu.

"AK Parti’ye şaşı bakanlarda halen hiçbir değişim emaresi göremiyoruz"

AK Parti’ye yapılan olumsuz öngörülerin boşa çıktığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti’nin nasıl bir hareket olduğunu bilmeden partimizle ilgili sürekli ahkam kesenler, bizi hiçbir zaman anlamadılar. 24 yıl boyunca bize dair dile getirdikleri olumsuz öngörüler boşa çıktı. Partimize attıkları iftira ve yalanlar her seferinde ellerinde patladı. Partimiz kadroları arasına nifak sokma girişimleri hüsranla neticelendi. Bizi anlamak yerine kendileriyle karıştırdılar ve her defasında yanıldılar. Bakınız, partimizin kuruluşunun üzerinden 24 yıldan fazla zaman geçti. İktidar olarak bir ay sonra 23 senemizi tamamlıyoruz. Fakat AK Parti’ye şaşı bakanlarda halen hiçbir değişim emaresi göremiyoruz. 24 senede defalarca çuvallamalarına rağmen bakıyorsunuz aynı hatalı analizler, aynı yanlış tahminler, aynı kalıplaşmış, köhnemiş yorumlar. Hatalarından ders alıp kendilerine çeki düzen vermek yerine hiçbir şey olmamış gibi operasyonlarına devam ediyorlar" değerlendirmesini yaptı.

"Makamlar, mevkiler, rütbeler, payeler, koltuklar; hepsi gelip geçicidir"

AK Parti’nin bir dava ve kadro hareketi olduğunu kaydeden Erdoğan, "Şunu bir defa herkesin, özellikle de ahlaksız asparagasların üzerinden parti kültürümüzü yıpratmaya çalışan tetikçilerin çok iyi bilmesini isterim: AK Parti olarak biz bir dava ve kadro hareketiyiz. Bizi bir araya getiren çıkarlarımız değil değerlerimizdir; davamıza olan sadakatimizdir; milletimize olan hizmet sevdamızdır. Makamlar, mevkiler, rütbeler, payeler, koltuklar; hepsi gelip geçicidir" açıklamasını yaptı.