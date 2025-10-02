Beşiktaş Belediyesi, Dünya Yaşlılar Günü’ne özel 65+ komşuları için internette güvenle gezinme, dolandırıcılıklara karşı farkındalık ve dijital okuryazarlık becerilerin geliştirilmesine yönelik eğitimleri içeren bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe dijital dünyada daha güvende hissetmek ve yeni bilgiler öğrenmek isteyen yaş almış komşular yoğun ilgi gösterdi.

Habitat Derneği Proje Asistanı Sema Kayhan, internet dolandırıcılıklarının işleyişi hakkında önemli bilgiler aktararak, "Sık karşılaşılan bu dolandırıcılık türü aslında bir nevi sosyal mühendislik niteliği taşımakta. Dolandırıcılar önce insanların duygularını hedef alıyor. Hedef aldıkları bu duyguların başında korku gelmekte. Sonra bu duyguları manipüle ederek istediklerini elde ediyorlar" dedi.

Katılımcıların yaşanmış tecrübelerini de paylaştığı etkinlik, bu tür dolandırıcılıklara karşı alınabilecek önlemler ve çözüm önerilerinin sunulmasıyla sona erdi.