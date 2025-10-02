Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail donanması tarafından kuşatılmaya ve saldırıya uğramaya devam ediyor.

Küresel Sumud Filosu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Gazze’ye giden 44 gemiden 19’u İsrail saldırısına uğradı. İsrail’in “durdurduğu” belirtilen gemilerin isimleri Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar ve Oxygono olarak açıklandı.

İsrail Dışişleri: Aktivistler sınır dışı edilecek

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'ndaki tüm aktivistlerin sınır dışı edileceğini duyurdu. Açıklamada, gemilerde gözaltına alınan aktivistlerin sınır dışı işlemleri için İsrail’e sevk edildiği ifade edildi.

Bakanlık, “Hamas-Sumud yolcuları yatlarıyla güvenli ve barışçıl bir şekilde İsrail'e doğru yola çıktılar. Burada Avrupa'ya sınır dışı işlemleri başlayacak. Yolcuların durumu iyi ve sağlıkları yerinde” dedi.