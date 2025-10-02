Gabba Home firması bahçesinde düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan Gabba Home Genel Müdürü Hakan Güngör, "Sizlerin gayretleriyle Gabba diye bir marka ortaya çıktı. 4 yıl önce buraya geldiğimde Gabba herkesin konuştuğu bir markaydı. Ancak Fener ailesinin daha büyük hayalleri vardı. O hayallere ulaşmak için neler yapabiliriz diye konuştuğumuzda bende çok heyecanlandım. Aslında burada biraz Gabba'nın nasıl bir firma olduğunun farkına varmamız da lazım. Bu tören geldiğimiz noktanın önemli işaretlerinden bir tanesi. 4 yıl önce ilk tanıtım filmini çekerek başlamıştık. Bazen yaptığımız şeylerin farkına varmıyoruz. Burada ki insanların emekleriyle firmamız dünya çapında bir marka olma yolunda hızla ilerliyor. Pek çok firmada çalıştığım için kıyasta yapabiliyorum. Böyle hikayesi olan firma Türkiye’de gerçekten çok yok. Sayılı firmalardan bir tanesiyiz. Bu zamana kadar yapılan şeyleri ödüllendirme açısından bu organizasyonu düzenliyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Işık ise," Aslında bugün bizim için bir ödül töreni değil, inşallah bundan sonra geleneksel hale gelecek. Bugün ki ödül törenimizin de mottosu, yalın dönüşümün temelini oluşturan bir felsefe. Bu konuda onlarca eğitimler gerçekleştirdik. Kaizen diyoruz yani küçük adımlarla, büyük başarılar gerçekleştirmek. Biz sadece üretimde iyileştirmelerle değil, iş yapış biçimimizle ve düşüncelerimizle değiştiriyor olacağız. Bu Kaızen Projeleriyle israflardan arındırılmış, 7 israf konusunda: kayıp zamanlardan, firelerden, gereksiz işlerden, stoklardan arındırılmış, daha kaliteli olmaya devam edeceğimiz bir süreç olacak. Toplamda 22 tane Kaızen Projesi geldi. Komite olarak bunlardan 11 tanesini değerlendirdik ve ödüle layık gördük. 5S çalışmalarında da fabrikamızda iyileştirme anlamında düzenlemeler devam ediyor. En verimli bölümü de değerlendik ve ödüle layık gördük. İçimizden yıldız personel seçmeye başladık. Yıldız personel nasıl seçiliyor? Bütün bölüm sorumlularının takdirini kazanmış, mesai saatleri ve mola saatlerine uyum konusunda, herhangi bir tutanağı olmayan arkadaşlardan oylama yapıp 4-5 kişi seçiyoruz. Bunları da sahneye davet edip ödüllendiriyor olacağız." dedi.

Konuşmaların ardından başarılı olan personellere altın ve çeşitli hediyeler verildi. Programda 10, 15 ve 17 yıllık personellere de hediyeler verildi. Programda ayrıca çelişte yapıldı. Yapılan çekilişte ise talihlilere koltuk takımı, masa ve sehpa hediyeleri verildi.