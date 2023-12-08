Dedesinden babasına, babasından da kendisine CHP’de siyaset yapma görevi gelen genç Avukat Serhat Sökmen, Cumhuriyet Halk Partisi’nden Bornova Belediye başkanlığı için aday adaylığını açıkladı.İZMİR (İGFA) - Dedesi Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 20 yıla yakın ilçe başkanlığını yapan, babası Özdemir Sökmen'in de CHP içinde çeşitli görevlerde bulunduğu genç Avukat Serhat Sökmen, CHP’den Bornova Belediye Başkanlığı için Aday Adayı olduğunu açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Bornova İlçe Başkanlığı önünde Aday Adaylığını açıklayan Avukat Sökmen’e yerel seçimlerde oy kullanacak çok sayıda seçmen de eşlik etti. CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, genç belediye başkan aday adayı Avukat Serhat Sökmen’i açıklamasında yalnız bırakmadı.

Avukat Serhat Sökmen, Bornova Belediye Başkanlığı’na aday adaylığını “CHP’ye ömrünü adamış ve 24 sene bu partinin ilçe başkanlığını yapmış bir dedenin torunu ve değil Bornova’da bütün İzmir’de sosyal demokrat ve dürüst kimliğiyle kabul görmüş bir babanın evladı, olarak çıkıyorum” diyerek başladı.

Başkan aday adayı Avukat Sökmen, “İçinde yaşadığımız çağ “Kent Çağı”dır. Kentlerin çağıdır. Katılımcı ve kapsayıcı bir yönetim modelini, demokratik bir şekilde hayata geçirdiğimizi göreceksiniz. Güzel Bornova’mızda yaşayan herkesin, bu şehre dair bir hakkı vardır. Bornovalıların, bu en temel şehir haklarını, özgürce kullandıkları bir yönetim vadediyorum. Ben sizlere tüm Bornovalıların mutlu olacağı, mutlu yaşayacağı, eşit hizmet alacağı bir Bornova mümkündür diyor ve bunu vadediyorum” dedi.

Herkesi mutsuz eder hale gelen, kent içi trafik sorununu, park sorununu kökünden çözüp, halkımızın gündeminden çıkaracak projelerle yola çıktığını belirten Avukat Sökmen, “Sosyal Belediyeciliğin tüm Türkiye’ye örnek olacak en iyi uygulamalarını Bornova’da göreceksiniz. Hem de bunları ilk 3 ay içinde göreceksiniz. Lütfen not edin. Zira kaybedecek bir dakikamız bile yok. Benim alışma sürecim olmayacak, çünkü ben belediyenin içinden, sizlerin içinden geliyorum. Temiz bir hava, temiz bir su, parklarla, ağaçlarla, çiçeklerle bezenmiş bir kent, içinde yaşayanların en temel şehir haklarındandır. Amasız, fakatsız bunları halkımıza vadediyorum” dedi.

CHP İlçe binasının önünde yapılan açıklamadan sonra Bornova Belediye Başkan Aday Adayı Avukat Serhat Sökmen, destekçileriyle birlikte dedesinin yıllarca ilçe başkanlığını yaptığı makama girerek CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın’a aday adaylık başvurusunu belgelerini verdi.