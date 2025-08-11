Deprem öncesinde ve sonrasında nokta atışlarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, katıldığı canlı yayında bundan sonraki dönem için önemli uyarılar yaptı. Özellikle Kütahya’nın Simav ilçesinde kırılma potansiyelinin bulunduğunu belirtti.

Üşümezsoy, Simav’da büyük bir deprem olmayacağını kesin olarak söylemenin mümkün olmadığını ifade etti. Riskin tamamen sona ermediğini, 5,9 büyüklüğünde bir depremle bölgede kırılma yaşandığını aktardı. Simav’ın önünde yer alan Emet bölgesine doğru ilerleyen bir fay hattı bulunduğunu dile getirdi.

Simav Dağı’nın yükseldiğini, önündeki alanın ise çöktüğünü ve bu çökme sırasında depremlerin oluştuğunu anlattı. 1969 yılında Alaşehir’de yaşanan 6,7 büyüklüğündeki depremi örnek gösterdi. Bu tür bölgelerde fay hatlarının aktif olduğunu ve deprem riskinin sürdüğünü vurguladı.

Gediz’de 6,4 ve Simav’da 6,1 büyüklüğündeki depremler sırasında yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda bir fay hattı ve 100 kilometrekarelik bir yüzeyin yırtıldığını ifade etti. Gediz’de 7,1 büyüklüğündeki depremin kuzeye kayma ile oluştuğunu, Simav’ın devamında da benzer fay hatlarının bulunduğunu sözlerine ekledi. Karşısında yer alan Eğrigöz bölgesinin de bir yükselti olduğunu belirtti.