AXA Türkiye, sporcu İlke Özyüksel ile kadın sporculara ve Türk sporuna olan desteğini sürdürdüğünü duyurdu. Şirket, sporcuların yanında yer alarak onların kariyer gelişimlerine katkı sağlayacak.

AXA Türkiye, modern pentatlonun yıldız sporcusu İlke Özyüksel ile kadın sporculara ve Türk sporuna olan desteğini sürdürüyor. İlke Özyüksel’in yeteneklerini ve başarılarını takdir eden şirket, bu iş birliği ile sporcuların yanında yer alarak onların kariyer gelişimlerine katkı sağlama kararlılığına devam ediyor.

“Sporun ve sporcuların yanındayız”

AXA Türkiye’nin sporu ve sporcuları destekleyerek sağlıklı yaşamı teşvik etmeyi ve sporun toplum üzerindeki olumlu etkilerini artırmayı hedeflediğine dikkat çeken AXA Türkiye CEO’su Yavuz Ölken, “Şirket olarak sadece sportif başarı için değil, ülkemizde sporun gelişmesi ve toplumumuzda spora olan ilginin artması için çalışıyoruz. İyiye, eşitliğe ve gelişime yönelik atılan her adım, elde edilen her başarı Türkiye’nin uluslararası temsiliyetini güçlendirdiği gibi ülkemizdeki sporseverleri ve birçok gencimizin bu gurura ortak olma ve bu gurura katkıda bulunma arzusu sağlıyor.

İlke Özyüksel milli bir değer. Biz de şirket olarak spora olan bağlılığımız ve sporcuların kariyerlerini destekleme konusundaki azmimizle sporcularımızla değerler ortaklığı yapmaktan gurur duyuyoruz. İlke’nin azmi, disiplini ve başarıları bize ilham veriyor. Bu destekle, onun yeni zaferlere ulaşacağına ve Türk sporunu daha ileriye taşıyacağına inanıyoruz. Bu değerler ortaklığı, İlke Özyüksel’in önümüzdeki dönemde katılacağı uluslararası müsabakalarda AXA Türkiye’nin desteği ile daha büyük başarılara imza atmasını hedefliyor. Aynı zamanda, bu destek, genç sporculara ilham vermek ve onları spora teşvik etmek açısından da büyük bir önem taşıyor” şeklinde konuştu.

Türk insanına fırsat verilince neleri başarabileceğini göstermeyi ve gençler ile spor arasında köprü kurarak onların geleceğe güvenle bakmalarını sağlamayı hedefleyen şirket, İlke Özyüksel’e verdiği destekle, spora ve özellikle kadın sporculara olan bağlılığını ve kararlılığını pekiştiriyor.

İlke Özyüksel, genç yaşına rağmen modern pentatlonda uluslararası başarılar elde etmiş bir sporcu olarak dikkat çekiyor. Olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalarında Türkiye’yi temsil eden Özyüksel, başarılarıyla genç sporculara ilham oluyor. İlke Özyüksel, şirketin kendisine olan desteği ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Şirketin yanımda olması bana büyük bir güç ve motivasyon sağlıyor. Destekleri için şirkete çok teşekkür ediyorum. Olimpiyat şampiyonu olma hayalime giden yolda AXA Türkiye gibi büyük bir markanın yanımda olması, bana büyük bir güven veriyor ve hedefime emin adımlarla ulaşabileceğimi hissettiriyor. Aynı zamanda bu iş birliği sadece benim için değil, tüm genç sporcular için de bir ilham kaynağı. Şirket ile birlikte, modern pentatlonu Türkiye’de daha da ileriye taşıyacağımızı ve özellikle kadın sporcuların önünü açacağımızı düşünüyorum.”

İlke Özyüksel, “Spora olan tutkum ve hedeflerim beni bugünlere taşıdı. 2016 Rio ve 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda ülkemi temsil ettiğim süreçte çok önemli deneyimler kazandım. Şimdi hedefim; 2024 Paris Olimpiyatları’nda altın madalya kazanmak ve Türk sporunu en iyi şekilde temsil etmek olacak. Modern pentatlonda Türkiye’nin ilk olimpiyat madalyasını kazanmanın hayali içindeyim. Şirket ile bu yolda yürümek, bana güç veriyor ve birlikte büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

Şirketin, sporun ve sporcuların yanında olmaya devam ederek, Türkiye’nin spor alanında dünya arenasında daha güçlü bir şekilde temsil edilmesini sağlamayı ve sporun toplum üzerindeki olumlu etkilerini artırmayı sürdüreceği belirtildi.