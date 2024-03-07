Birçok insanlar gündelik yaşantılarında çoğu zaman ayak uyuşması sorununa maruz kalabilmektedirler. Çeşitli nedenlere bağlı olarak maruz kaldıkları ayak uyuşması sorunu genellikle tehlikeli bir durum olmamakla birlikte etkilerinin ise oldukça kısa sürebildiği bir sorundur. Uzmanlara göre ayak uyuşması en fazla vücudun dengesiz bier şekilde durması ve bireylerin uzun süreler boyunca hareketsiz kalmasına bağlı olarak oluşmaktadır.



Ancak sık tekrar etmesi ve beraberinde ağrı şeklinde devam etmesi durumunda hemen ilgili doktora başvurulması gerektiği uzmanlar tarafından belirtilmektedir. Çünkü çok nadiren de olsa ayak uyuşması sorunu ayak sinirlerinde ciddi bir problemin olabildiğinin de habercisi olabilmektedir. Bu nedenle uzmanlar ayak uyuşması rahatsızlığının sık sık görülmesi durumunda tıbbi tedavi gerekebildiğinin altını çizmektedirler.



Peki etkilerinin genellikle 5 ila 10 dakika civarı sürebildiği ayak uyuşması neden olur dilerseniz makalemizin de ana konusu olan bu sorumuzun cevaplarını uzmanlardan derlediğimiz bilgiler kapsamında sizlere sunalım. Uzmanlar ayağa yeteri kadar kan gitmemesi veya ayak sinirlerinin tahrip olması sonucu ayak uyuşması probleminin meydana geldiğini ve beraberinde ise ayaklarda ağrı ve yanma gibi sorunlara da neden olabildiğini belirtmektedirler. Peki ayak uyuşmasının başlıca sebepleri nelerdir dilerseniz şimdi de bu sorumuzun cevaplarını sunalım.

Ayak Uyuşmasının Başlıca Nedenleri Nelerdir?

Ayak uyuşmasının birçok nedenleri bulunmaktadır. Ayak uyuşmasının başlıca nedenleri ise şunlardır; Vücut duruşunun bozuk olması: Günlük yaşantımızda çoğu zaman vücut duşurumuzu bozabilmekteyiz. Özellikle de aşırı yorgun olduğumuz zamanlarda vücut duruşumuzu bozabilmekteyiz. Bu durum beraberinde ayak uyuşmasına neden olmaktadır.

Diyabet: Diğer bir isminin şeker hastalığı olduğu diyabet hastalığının ayak uyuşmasına neden olduğunu biliyor muydunuz uzmanlar diyabetin ayrıca ayaklarda uyuşmaya da yol açtığını belirtmektedirler. Dolaysıyla uzmanlar diyabet hastalarının gün içerisinde vücut duruşlarında daha dikkatli davranması gerektiğini belirtmektedirler.

Zayıf kan dolaşımı: Ayak uyuşmasının nedenlerinden biri de vücutta yer alan kan akımının yavaş bir şekilde hareket etmesidir. Bu olumsuz duruma neden olan faktör ise vücudun gün içerisinde aşırı bir şekilde hareketsiz kalmasıdır.

Sinir hasarı: Özellikle de çeşitli nedenlere bağlı olarak ayaklardaki sinirlerin hasar görmesi beraberinde ayak uyuşmasına da neden olabilmektedirler. Dolaysıyla ayak uyuşmasının başlıca nedenlerinden biri de ayak sinirlerinde meydana gelen hasarlardır.

Dar ayakkabıların giyilmesi: Dar ayakkabıların uzun süre giyilmesi aynı zamanda ayak sağlığının da ciddi anlamda riske girmesine yol açmaktadır. Dolaysıyla uzmanlar dar ve kilogram bakımından ağır olan ayakkabıların giyilmemesi gerektiğini belirtmektedirler.

Uzun süre hareketsiz kalınması: Ayak uyuşmasının başlıca sebeplerinden biri de uzun süre hareketsiz kalınmasıdır. Ayrıca uzun süre ayakta kalınması da ayak uyuşmasının başlıca sebepleridir.

Torsel tünel sendromu: Ayak bileğinin arkasındaki bir sinirin sıkışması sonucu meydana gelen bir rahatsızlık olan torsel tünel sendromu ayak uyuşması sorununun başlıca nedenlerindendir.

Sigara ve alkol kullanılması: Günümüzün birçok hastalıklarının ana nedenleri arasında bulunan sigara ve alkol maddeleri aynı zamanda ayak uyuşmasının da en belirgin nedenlerindendirler. Uzmanlar bu her 2 ölümcül maddenin vücut ve ayak kaslarını çok ciddi anlamda hasara uğrattığını ve başta felç olmak üzere birçok hastalıklara neden olabildiğini belirtmektedirler.

İlaçların yan etkileri: Ayak uyuşmasının başlıca nedenlerinden biri de kullanılan tıbbi ilaçların yan etkileridir. Örneğin hiper tansiyon ve diyabet hastalığında kullanılan tıbbi ilaçların yan etkilerine bağlı olarak ayak uyuşması sorunu meydana gelebilmektedir.

B12 vitamini eksikliği: Vücudumuz açısından oldukçşa önemli olan B12 vitamini vücut ve ayak kas sağlığının korunması açısından da oldukça önem taşımaktadır. Dolaysıyla vücutta yeteri kadar bulunmaması beraberinde ayak uyuşmasına neden olmaktadır.

Geçici istemik atak: Beyne giden kan akışının geçici olarak durması durumu olan geçici istemik atak sorunu ayak uyuşmasının nedenlerindendir.

Ayak Uyuşması Durumunda Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Yukarıda ayak uyuşması neden olur hakkında bilgiler sunduktan sonra şimdi de ayak uyuşması durumunda yapılması gerekenler hakkında bilgiler sunalım. Ayak uyuşması durumunda özellikle sık tekrar etmesi durumunda yapılması gereken ilk şeyin ilgili doktora başvurulmasıdır. Ancak ayak uyuşmasının meydana geldiği durumlarda pratik olarak yapılabilecek uygulamalar ise şunlardır;

Uyuşan ayağın hemen uzatılması gerekmektedir. Bu sayede birkaç dakika içerisinde uyuşmanın etkisinin yok olduğunu fark edeceksiniz.

Uyuşan ayağın masaj ile rahatlatılması gerekmektedir. Birkaç dakika boyunca eller ile masaj yapıldığında uyuşmanın azaldığını ve etkisini tamamen yitirdiğini fark edeceksiniz.

Bu uygulamalar işe yaramadığı takdirde hemen doktora başvurulmalıdır.

Tedavisi Nasıl Yapılmaktadır?

Ayak uyuşmasının tedavisinde uygun yöntemin gerçekleştirilebilmesi amacıyla ilk olarak uyuşmaya neden olan etkenler tespit edilmektedir. Ayak uyuşması basit nedenlere bağlı olarak uyuşuyorsa genellikle bazı kas gevşetici ilaçlar uygulanmaktadır. Eğer ayak içi sorunlara bağlı olarak meydana geliyor ise o zaman farklı tedavi yöntemlerine başvurulmaktadır.

Not: Makale bilgilendirme içeriklidir. Reçete değildir. Ayak uyuşması probleminde doktora başvurunuz.