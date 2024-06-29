Ayazağa’da maaşlarını alamadıklarını iddia eden inşaat işçileri çalıştıkları inşaatta eylem yaptı. İnşaatın en üst katına çıkan işçiler, malzemeleri aşağı attıkları o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay Ayazağa’da bulunan Cendere caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaatta çalışan işçiler, uzun süredir maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle eylem yaptı. İnşaat çalışmasını durduran işçiler, inşaat yetkililerine seslenerek maaşlarının ödenmesini talep etti.

İnşaatın en üst katından malzemeleri aşağı attılar

İnşaat yetkililerinden bir çözüm bulamayan işçiler daha sonra inşaatın en üst katına çıkarak maaşlarını alana kadar inmeyeceklerini belirtti. Bir süre sonra işçiler en üst kattan bulunan inşaat malzemelerini aşağı attı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri eylem yapan işçileri gözaltına aldı.

Öte yandan, işçilerin gerçekleştirdiği eylem vatandaşlar ve inşaattaki diğer işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.