Osmangazi Belediyesi, Hamitler Mahallesi'nde Mayıs ayında temeli atılan Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi inşaatında sona yaklaştı. Bu modern ve nitelikli eğitim imkanı sunacak olan kreş, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ile birlikte öğrencilere kapılarını açacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, seçim döneminde ilçeye birçok kreş inşa etme sözünü vermişti. Göreve başlamasının 45. gününde bu vaadini yerine getiren Başkan Aydın, Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi’nin temelini attı. Mülkiyeti Osmangazi Belediyesi’ne ait arazi üzerine, hayırsever Metin Azak'ın desteğiyle yapılan kreşin inşaatında büyük ilerleme kaydedildi. Toplam 500 metrekare alanda tek katlı olarak inşa edilen kreşin kaba inşaatı tamamlandı. İnce işçilik ve çevre düzenleme çalışmaları devam eden kreş, dört sınıftan oluşacak ve 80 çocuğa hizmet verecek kapasitede olacak. Ayrıca, müdür odası, öğretmenler odası, veli görüşme alanı, revir, kapalı etkinlik alanı ve veliler için bekleme alanı bulunacak. Çocuklar için açık etkinlik ve oyun alanları ile hobi bahçesi de yer alacak.

Başkan Erkan Aydın, inşaatın beklenenden hızlı ilerlediğini belirtti. "Seçimden sonra göreve başlamamızın 45. gününde Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi’nin temelini attık. İnşaat çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor. Kreşimizi 2024-2025 eğitim öğretim yılı ile birlikte çocuklarımızın hizmetine açacağız. Çocuklarımıza çağdaş bir eğitim vererek, hayata hazırlanmalarına katkıda bulunacağız. Kreşimizin inşaatında bizlere destek olan hayırsever vatandaşımız Metin Azak ve ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırsever vatandaşımızın vefat eden kızının ismini de kreşimizde yaşatacağız" dedi.