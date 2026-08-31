Kapalıçarşı verilerine göre gram altının alış fiyatı 6 bin 760,49 TL, satış fiyatı ise 6 bin 874,06 TL olarak kaydedildi.

22 ayar altın 6 bin 181,53 TL’den alınırken 6 bin 429,32 TL’den satılıyor. 14 ayar altında alış fiyatı 3 bin 715,25 TL, satış fiyatı ise 4 bin 959,63 TL oldu.

Çeyrek altının alış fiyatı 11 bin 42 TL, satış fiyatı 11 bin 216 TL olarak açıklanırken, eski çeyrek altın 10 bin 845 TL’den alınıp 11 bin 17 TL’den satılıyor.

Yarım altının alış fiyatı 22 bin 118 TL, satış fiyatı 22 bin 424 TL seviyesinde bulunuyor. Tam altın ise 43 bin 929 TL’den alınırken 44 bin 684 TL’den satışa sunuluyor.