Türkiye’deki üretimin 15’ini karşılayarak ilk sırada yer alan Edirne’de, aşırı sıcaklar ve kuraklıktan olumsuz etkilenen ayçiçekleri tamamen kururken, üreticiler hasat dahi yapamayacaklarını söyledi.

Ayçiçeğinin ambarı Edirne’de son yılların en en sıcak ve en kurak Haziran ayı yaşanıyor. Yağışların az olması ve yaşanan aşırı sıcaklıklar ayçiçeğinin gelişimini olumsuz etkiledi. Nisan ayında ekilen ayçiçekleri tamamen kururken, Mart ayında ekilen ayçiçeklerinde de yüzde 50 verim kaybı öngörülüyor.

Trakya’nın sarı gelini ayçiçeğin boynu büküldü

Trakya’nın sarı gelini olarak bilinen ayçiçeğinin kafa ve dane oluşumunun tamamlanmadığı tarlalar bu kez sarı renge değil, kurumuş ve çürümüş ayçiçeği saplarına büründü. Ayçiçeğinin adeta can çekiştiği tarlalardaki yarıklar, kuraklığı gözler önüne serdi.

"Böyle kuraklık görmedik"

59 yaşındaki çiftçi Ömer Kara, daha önce bu kadar etkili bir kuraklık görmediğini söyledi. Ayçiçek veriminde düşüş beklediklerine değinen Kara, bu yıl masraflarını bile karşılamakta zorluk çekeceklerini belirtti. Bir başka çiftçi Mehmet Berber de, bölgede geçen senenin kış kuraklığının devam ettiğini anlattı.

Tunca Nehri kurudu çiftçi sulama yapamıyor

Geçmiş yıllarda taşkınlarla sıkça adından söz ettiren Tunca Nehri de kuraklıktan olumsuz etkilendi. Çiftçilerin tarımsal sulamada kullandığı Tunca Nehri’nin kuruması sonucu tarlalarına su salamayan çiftçiler karara düşünüyor. En az 4 metre derinliğe sahip olan nehir yatağı, su akışının durmasıyla bugünlerde adeta kumsala dönüştü.

Sulama motorlarını çalıştıramaz oldular

Çiftçiler Özcan Gülsün ve Salim Evren, nehirde su seviyesinin dibi görünce sulama motorlarını çalıştıramaz olduklarını söyledi. Eskiden yüzüp balık tuttukları nehir yatağında şimdi ise yürüyerek gezen çiftçiler, bir önlem alınması için çağrıda bulundu.