Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Ballıhoca Mahallesi'nde meraya ve yol kenarlarına tonlarca atık atıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Ballıhoca Mahallesi merasına ve çevredeki yollara kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kamyon kamyon atık döküldü. Onlarca kamyonla getirildiği değerlendirilen atıklar, geniş bir alana yayılırken bölgede yoğun koku oluştu. Görüntülerde, gelişi güzel bırakılan atıkların hem mera alanını hem de ulaşım yollarını kullanılamaz hale getirdiği dikkat çekti. Özellikle yağışlı havalarda etkisini artıran atıkların çevreye zarar verdiği ve bölge halkını tedirgin ettiği ifade edildi.

'2 buçuk yıldır bitmeyen çile'

Ballıhoca Mahallesi Muhtarı Şaban Topçuoğlu yaptığı açıklamada, 'Bu sorun aşağı yukarı 2 buçuk seneden beri devam ediyor. Ve bir türlü de yakalayamadık bu dökenleri. Şimdi başladılar yeniden dökmeye. Hadi burası karayollarına ait. Karayollarına şikayet ettik. Çevre Bakanlığına şikayet ettik. Geldiler baktılar. Numune aldılar. Hiçbir gelişme, ilerleme olmadı yani. Köy olarak rahatsızız yani bu kokudan. Hem tarım ürünleri zararı var. Birde hayvanlar da gelmiyor. Bu nasıl bir maddeyse yağmurlu havada yanma yapıyor. Belediyeye, Tekirdağ'a, ile orman bakanlığına falan hepsine şikayet ettik yani. Ama bunu bir an önce buradan kalkması gerekir' dedi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, atıkların oluşturduğu kötü kokunun yanı sıra tarım arazilerinin zarar gördüğünü ve hayvanların bölgeye yaklaşmadığını belirtti. Mera alanının kullanılmaz hale gelmesi, hem üreticileri hem de hayvancılıkla uğraşan vatandaşları olumsuz etkiledi. Atığın içeriğinin henüz netlik kazanmaması ise endişeleri daha da artırdı.

Yetkililerin konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenilirken, mahalle sakinleri atıkların bir an önce kaldırılmasını ve sorumluların tespit edilmesini istiyor.