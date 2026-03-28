Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde yıllardır köyün simgesi haline gelen leylek, bu yıl yuva sorunu ile gündeme geldi. Her bahar aynı elektrik direğine yuva kuran leyleğin yuvası, meydana gelen bir arıza nedeniyle zarar gördü.

Yaşanan durum üzerine ekipler tarafından çözüm amacıyla leyleğin eski yuvasına yakın bir noktada, iki direk ilerisine yapay yuva yerleştirildi. Ancak tüm çabalara rağmen leyleğin bu yeni yuvayı benimsemediği görüldü. İçgüdüsel olarak eski yuva alanına dönmeye çalışan leylek, sürekli aynı direğe yuva yapmaya çalışıyor.

Öte yandan, iddiaya göre, söz konusu direğin yanında bulunan evin sahibi leyleğin burada yuva kurmasına izin vermiyor. Hayvanın sık sık kovalandığı ve yuva yapmasının engellendiği belirtilirken, köy sakinleri duruma tepkili.

Mahalle halkı, hem yapılan yapay yuvanın eski yerine alınmasını hem de leyleğin doğal yaşam hakkının korunmasını istiyor. Yıllardır köyle özdeşleşen leyleğin mağdur edilmemesi gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, yetkililerin konuya hassasiyetle yaklaşarak kalıcı bir çözüm üretmesini bekliyor.