Edirne'de mart ayının son hafta sonunda etkili olan yağmur, kent yaşamını olumsuz etkilemedi. Özellikle Saraçlar Caddesi'nde alışveriş yapan vatandaşlar, yağışa rağmen sokakları boş bırakmadı.

Hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar, şemsiyelerini alarak caddeye akın etti. Zaman zaman etkisini artıran yağmura rağmen alışverişin devam etmesi dikkat çekti. Esnafın da yoğunluktan memnun olduğu gözlemlenirken, cadde üzerindeki hareketlilik hafta sonu canlılığını gözler önüne serdi.

Meteoroloji verilerine göre Edirne'de önümüzdeki 5 gün boyunca yağışlı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Hava sıcaklıklarının gündüz saatlerinde 10 ile 15 derece arasında, gece saatlerinde ise 4 ile 8 derece civarında seyretmesi bekleniyor.