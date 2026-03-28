Bursa'nın Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde bulunan Şehit Er Eyüp Gürsoy İlköğretim Okulu, 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Orman Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, okul bahçesine 150 selvi fidanı dikildi.

Minik ellerin toprakla buluşturduğu her bir fidan, doğaya verilen değerin ve geleceğe bırakılan en kıymetli mirasın simgesi oldu. Etkinlik boyunca öğrencilerin heyecanı ve doğa sevgisi dikkat çekerken, ortaya renkli ve anlamlı görüntüler çıktı.

Program kapsamında 30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban da bir konuşma gerçekleştirdi. Özçoban konuşmasında, ormanların sadece ağaçlardan ibaret olmadığını vurgulayarak, 'Ormanlar bizim nefesimiz, yaşam kaynağımızdır. Bir ağacı korumak, geleceğimizi korumaktır.' ifadelerini kullandı. Özellikle çocuklara seslenen muhtar, küçük yaşta kazanılan doğa sevgisinin ileride büyük farklar oluşturacağını belirtti.

Etkinliğin sonunda, okula sağladığı katkılardan dolayı Muhtar Halil Özçoban'a, Okul Müdürü Ahmet Yaşar Gündüz tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Okul yönetimi, doğaya sahip çıkmanın sadece belirli günlerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, çevre bilinci yüksek nesiller yetiştirmeye devam edeceklerini ifade etti. Dikilen her fidan, geleceğe bırakılan bir nefes olmaya devam ediyor.