İMOSPAK Başkanı Varol Aydın, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla seyahate çıkacak vatandaşlara tavsiyelerde bulundu. Aydın, sürücülerin yorgun ve uykusuz yola çıkmamalarını, aynı zamanda emniyet kemerini takmalarını, hız sınırlarına uymaları gerektiğini vurgulayarak şu ifadelere değindi: "Değerli hemşehrilerim ve kıymetli pazarlamacı arkadaşlarım; Yaklaşan 9 günlük ramazan bayramı dolayısıyla şehir dışına çıkacak arkadaşlarımızın yorgun, uykusuz yola çıkmamalarını aynı zamanda emniyet kemerini takmalarını hız sınırlarına uymalarını önemle rica ediyorum. Meydana gelen kazaların bir çoğunluğu varış mesafesine yakın mesafede olmaktadır. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin ve sizlerin bayramlarınızı en içten dileklerimle kutlar; sağlık, mutluluk, esenlikler diliyorum."

Kaynak: Haber merkezi