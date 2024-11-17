AKP'li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un canlı yayında katıldığı bir programda yaptığı açıklama.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan'dan, Tayyar'a sert sözler: 'Fitneci, gavur'

AKP'li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un canlı yayında katıldığı bir programda yaptığı açıklamaların yanlış anlaşılmaya müsait olduğunu ve AKP'li farklı isimler tarafından da açıklanması gerektiğini söyledi. Tayyar'ın bu çıkışına Cumhurbaşkanı danışmanı Ayhan Ogan'dan sert bir yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, katıldığı bir canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulunmuş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında bir anlaşmazlık olmadığını ve atılan adımlardan her iki tarafın da haberdar olduğunu söylemişti.

AKP'nin attığı adımları ve yeni açılım olarak değerlendirilen sürece dair de konuşan Uçum dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Uçum'un bu sözleri tartışılmaya devam ederken, AKP'li Şamil Tayyar sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu ve Uçum'un bazı sözlerinin AKP'nin farklı kaynakları tarafından da yeniden açıklanması gerektiğinin altını çizdi.

Bu tanım, Uçum’un sıfatı gibi sıradan değil, hafife alınamaz.

MHP liderinin bu iddiaya mutlaka cevabının olması lazım, aksi halde MHP’nin terör örgütü PKK’yı ‘Kürt siyasi hareketi’ olarak gördüğü sonucu çıkar.

Cumhurbaşkanımız veya İletişim Başkanı Fahrettin Altun ya da AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in de bu konuda açıklamasına ihtiyaç var.

Konuya açıklık getirilmezse, devletin terör örgütü PKK’yı ‘Kürt siyasi hareketi’ olarak görmek için inisiyatif geliştirdiği anlaşılır.

Başka bir ifadeyle, PKK’nın seçimlere katılması, Abdullah Öcalan, Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan ve silah arkadaşlarının meclise girmesi anlamına gelir.

Bu konuda sessiz kalınacak her dakika, cumhur ittifakına çok ağır siyasi fatura yükler.

Hatırlatmış olayım.

TAYYAR'IN BU SÖZLERİNE AYHAN OGAN'DAN SERT YANIT

Cumhurbaşkanı danışmanı Ayhan Ogan, Şamil Tayyar'ın paylaşımından kısa bir süre sonra ona cevaben bir çıkarımda bulundu. Ogan, Tayyar'ın 'Uçum'un sözleri yeniden açıklanmalı' şeklindeki çıkışına sert bir tepki gösterdi ve kullandığı ifadelerle adeta AKP'li Tayyar'ı parti içerisinde karışıklık yaratmaya çalışmakla suçladı.

İşte Ogan'ın o satırları:

"Mehmet Uçum'un ne dediğini, Sayın Devlet Bahçeli'nin ne dediğini herkes anladı da senin hazımsızlığın anlaşılmıyor.

“Müslüman ekmeğini yiyip, gavur kılıcını kuşanmak" diye tabir eder eskiler.

Suret-i haktan görünüp fitne kazanı kaynatıyorsun, bir yanda sen bir yanda Türköne

Herkes belli de siz kimsiniz!"

TAYYAR'DAN OGAN'IN SERT SÖZLERİNE YANIT

Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı danışmanı Ayhan Ogan'ın kendisi hakkında sarf ettiği sözlere kayıtsız kalmadı ve dikkat çekici şu yanıtı verdi:

"Teşbihte hata olmaz derler.

…başına vurdum, ses arkasından geldi."

İKİLİ ARASINDAKİ TARTIŞMA SÜRÜYOR

Ayhan Ogan da Tayyar'ın çıkışının ardından yeni bir paylaşım yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"Bizde baş da belli k.çta belli

Sizin ne mal olduğunuz belli değil"

TAYYAR YANITLARINA DEVAM ETTİ

Ogan'ın kendisi hakkındaki sözlerini yanıtsız bırakmayan Tayyar açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Soros’un Külliyedeki temsilcisi ve iki yamağına buradan sesleniyorum.

Yaptığınız her türlü alçaklığın farkındayım.

AK Parti’ye ve devlete istikamet veremeyeceksiniz, kirli emellerinize ulaşamayacaksınız.

Cumhurbaşkanımızın azametini kendi gölgeniz sanıyorsunuz, sürekli racon kesiyorsunuz, bir sıkımlık sanal Sorosçu iktidarınız da yakında çöküp gidecek.

Sizi Sorosçular sizi.

OGAN'DAN SOROS'ÇU ÇIKIŞINA YANIT

Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan, Şamil Tayyar arasındaki sözlü tartışmada Sorosçu suçlamaları ardından şu ifadeler kullanıldı:

Külliye de sorosun gölgesi bile olmaz.

Türk devletinin bizim aklımıza ihtiyacı olmaz.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti yaptığı hamleyle senin gibi münafıkların aklını alır.