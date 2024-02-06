Tüm parti teşkilatlarıyla çalınmadık kapı bırakılmamacasına yoğun bir seçim dönemi geçireceklerini söyleyen AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl’ün AK Parti için büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

2002 yılından bu yana AK Projelerle İnegöl’e yüzlerce büyük eserler kazandırıldığını ve kazandırılmaya devam edildiğini ifade eden Salman, “Bizler hiçbir zaman laf üretmedik, eser ürettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerek İnegöl’ümüze, gerekse de Bursa’mıza büyük hizmetler kazandırdık. Bursa’mızda Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş, İnegöl’ümüzde ise Alper Taban başkanımız el ele omuz omuza vererek güzel projelere imza atıyorlar. Yeni dönemde de İnegöl ve Bursa’ya değer katmaya devam edecekler. Yaptığımız ziyaretlerde ilçe halkımızdan destek istiyoruz. İnegöl hep rekorlar şehri oldu, Mart ayında ki seçimlerde de yeni rekorlar bekliyorum” diye konuştu.

Yaptıkları ziyaretlerde ilçe halkının kendilerine kucak açtığını ifade eden Salman, “Biz İnegöl’ü çok seviyoruz. Çok önemsiyoruz. İnegöl’ün gelişimiyle birlikte oluşan yeni sorunlarına karşı önlemler alıyoruz. İhtiyaçlarının karşılanması noktasında elimizden gelen tüm çabayı serf ediyoruz. İnancımızı , heyecanımızı ve çabamızı gören tüm ilçe halkına gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.