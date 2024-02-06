Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “20 yıl boyunca sizlere hizmet etmek benim için büyük bir kıvanç ve onur. Sizlere hizmet etme fırsatı sunan rabbime binlerce kez hamdolsun” dedi.

Önümüzdeki yerel seçimlerde belediye başkanlığı görevi sona erecek Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, yazılı açıklamada bulundu. 20 yıl boyunca Altınova’da vatandaşlara hizmet etmenin büyük bir kıvanç ve onurunu duyduğunu ifade eden Oral, “Sizlere hizmet etme fırsatı sunan rabbime binlerce kez hamdolsun. Sizlerin, alın teri vergilerinizin her kuruşunu hizmete dönüştürmek için üstlendiğimiz tarihi sorumlulukla sevgide, hizmette sınır tanımadık. Çok çalıştık, hiç durmadık. Bugün geldiğimiz noktada sizlere verdiğimiz sözlerin çok daha fazlasını gerçekleştirmenin haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Dürüst, şeffaf yönetim anlayışı, planlı ve akıllı kararlarla Altınova’mızı Altınşehir yaptık. Eğitimden sağlığa, spordan kültüre, yeşil alanlardan, alt ve üst yapıya, tarım ve istihdamdan sosyal belediyeciliğe, merkezden kırsala her alanda sadece eksikleri gidermekle kalmadık, standartları ile Altınova’mızın çok özel bir yer olmasını sağladık. Pandemi, savaşlar ve ülkemizi acıya boğan asrın felaketi depremler ve yaşanan onca olumsuz gelişmeye rağmen hedeflerimizden geri kalmadık. Mazeret değil hizmet ürettik. Bir yandan yaralarımızı sararken, diğer yandan hizmet ve gönül seferberliğimiz kapsamında Türkiye’de hizmet rekoru kırdık. Bu süreçte, sevgisini, desteğini esirgemeyen siz değerli hemşerilerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin hayırlı bir evladı olmak, hayırla yâd edilecek eserlerle ayrılmak en büyük hayalimdi” açıklamasında bulundu.

Oral, eser ve hizmet siyaseti anlayışıyla tam 20 yıl boyunca vatandaşa hizmet etme fırsatı sunan, özel destek ve ilgilerini bir an olsun esirgemeyen dünya lideri, Türkiye yüzyılının mimarı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm teşkilatlara teşekkürlerini sundu.