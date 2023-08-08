Bursa-Yalova Caddesi'nde, Panayır dönüşünde evsiz yabancı uyruklular kaldırımlarda ve açık alanda yaşamlarını sürdürüyor. Aylardır evsiz kalan vatandaşlar, eşyalarıyla arazide yaşam alanı oluşturmaya çalışırken, geceleri çadır bile olmadan açık alanda uyuyor. Öte yandan bölgede ikamet eden vatandaşlar, durumdan şikayetçi olduklarını ve çocuklarını bile parka gönderemediklerini ifade ederek, yabancı uyrukluların dışarıda yaşayarak parkları ve boş alanları işgal ettiğini ifade etti.

YABANCI UYRUKLU OLDUKLARI İÇİN EV VERİLMİYORMUŞ

Kaldırımlarda ve boş arsalarda yaşayan yabancı uyruklulardan aldığımız bilgiye göre uzun süredir bu şekilde yaşıyorlar ve işsizler. Yabancıların açtığı davaya göre, ev sahibi Suriyeli oldukları için evi kiralamalarına izin vermedi. Küçük çocukları olduğu için mevsimlik tarım işçisi olarak çalışamıyorlar.

GÜNDÜZLERİ KALDIRIMDA, AKŞAMLARI BOŞ ARAZİ DE UYUYORLAR

Bu insanlar gündüzleri kaldırımda oturuyor, geceleri ise kaldırımın arkasındaki açık alanda kalıyorlar. Çadırı olmadan eşyalarıyla birlikte açıkta uyuyan vatandaşların birden fazla da çocuğu olduğu görülüyor.

YOLDAN GEÇEN ARABALARI DURDURUP YARDIM İSTİYORLARMIŞ

Durumlarından memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, yoldan geçen araçları durdurarak yardım istediklerini, hayırseverlerin para, yiyecek ve giyecek bağışında bulunmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

VATANDAŞ ŞİKAYETÇİ: ÇOCUKLARIMIZI PARKA OYUN OYNAMAYA DAHİ GÖNDEREMİYORUZ

Çevrede yaşayan vatandaşlar ise bu durumdan oldukça şikayetçi olduklarının altını çizerek, "Çocuklarımızı parka oyun oynamaya dahi gönderemiyoruz. Gerekli yerlere şikayetimizi yapıyoruz, geliyorlar ve gönderiyorlar. Onlar gittikten 5 dakika sonra gelip tekrar yerleşiyorlar. Sadece bu arazide değil çevrede bulunan parklarda da bu şekilde uyuyorlar. Sürekli birbirleriyle kavga ediyorlar. Gürültüden durulmuyor" ifadelerini kullandı.