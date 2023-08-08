Kanada'nın Toronto kentinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Türk rock sahnesinin ünlü ismi Erkin Koray için birçok ünlü isim taziyelerini paylaştı.

İsrailli heavy metal grubu Orphaned Land de paylaştığı mesajda "Sevgili Erkin baba. Zamanımızın en büyük rock kahramanlarından biri olarak anılacaksın. Bugün özgürce yürüdüğümüz müzik yolunu sen inşa ettin" ifadelerini kullandı.

Tarkan, Mustafa Sandal, Kıraç, Haluk Levent, Nazan Öncel, Ajda Pekkan, Emel Sayın, Orhan Gencebay ve İsrailli heavy metal grubu Orphaned Land, Koray'ın vefatının ardından taziye paylaşımlarında bulundu.

Ünlü müzisyen, Türkiye’nin starı Tarkan, sosyal medya hesaplarında, "Bir efsaneyi kaybettik. Başımız sağ olsun." Şeklinde paylaştı.

Mustafa Sandal da sosyal medya hesabında, "Müziğe kattığın değerleri ve inanılmaz şarkılarını asla unutmayacağız. İyi ki bu ülkenin sanatçısıydın. Mekanın cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Rock müzisyeni Kıraç, X hesabındaki paylaşımda "Allah rahmet eylesin. Işıklar içinde gidesin." cümleleriyle Koray'ı andı.

Oyuncu ve senarist Can Yılmaz, Koray'ın vefatının ardından, "O, sadece bir rock müzisyeni değil, benim gençlik yıllarımın sesi, anılarımın melodisiydi. Güle güle Erkin 'Baba' seni de unutmayacağız…" paylaşımında bulundu.

Rock müzisyeni Haluk Levent ise sosyal medya hesaplarında, "Ne dersem kelimeler kifayetsiz olacak. Baba! Çok özleyeceğim seni." ifadeleriyle ünlü müzisyeni yad etti.