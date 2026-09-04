Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi 30 Ağustos Zafer ve Kayapa Mahallelerinde, Atlıçayır Bulvarı'nın Karşıbağlar Caddesi kesişimindeki kavşak 05 Eylül 2026 tarihinden itibaren trafiğe kapatılacak olup çalışmalar tamamlandıktan sonra ulaşıma tekrar açılacaktır. Bu süreçte ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanacaktır. Söz konusu imalatların güvenli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla gerekli trafik izinleri alınmış olup, çalışma süresince sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir."

Kaynak: İHA