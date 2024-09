Ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Vestel sponsorluğuyla adını yüzme tarihine yazdırmaya devam ediyor. Türkoğlu, 5 Eylül Perşembe günü başladığı ‘Oceans Seven’ın 4. parkuru olan 33,5 kilometrelik zorlu Catalina Kanalı’nı 1 saat 36 dakikada geçti.

23 yaşındaki genç ultra maraton yüzücü Aysu Türkoğlu başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. 5 Eylül Perşembe günü Türkiye saatiyle saat 08.00’ de (ABD saati ile 4 Eylül Çarşamba günü 22:00) başladığı Catalina Kanalı geçişi ile Oceans Seven parkurlarından dördüncüsünü tamamlayan Türkoğlu, bu geçişiyle aynı zamanda ‘Triple Crown of Open Water Swimming’ unvanını kazanan en genç Türk sporcu oldu. Manş Denizi, Kuzey Kanalı ve Cook Boğazı geçişlerini başarıyla tamamlayan sporcu, Catalina Kanalı ile birlikte ‘Oceans Seven’ın dördüncü parkurunu da geçti. Aysu Türkoğlu, Oceans Seven parkurlarında, Türkiye’de sporun ve sporcunun en önemli destekçilerinden Vestel’in sponsorluğundaki ilk mücadelesini verdi.

Aysu Türkoğlu’na destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, “Çeyrek asırdan uzun süredir sporu destekleyen, ülkemizde spor sponsorlukları alanında öncü rol üstlenen Vestel olarak, açık deniz yüzücümüz Aysu Türkoğlu’nu desteklemekten gurur duyuyoruz. Aysu’nun gençlerimize örnek teşkil eden mücadeleci ruhunu, azmini ve fedakâr çalışmalarını gururla izliyoruz. Kendisine hedeflerine giden yolda başarılar diliyoruz” dedi.

Aysu Türkoğlu ise yaptığı açıklamada, “Oceans Seven parkurlarının dördüncüsü olan Catalina Kanalı bana birçok deneyim kazandırdı. Kanalın kolay gibi görünen ancak zor olabilecek noktaları olduğunu biliyordum ancak baştan itibaren bu kadar sert ve dalgalı bir havada yüzeceğimi düşünmemiştim. Özellikle ilk iki saat oldukça yoğun ve sert dalgalarla mücadele ettim. Sonrasında hava sakinleşti. Benim için gün doğumuyla beraber ikinci bir yüzüş başladı. Havanın sakinlemesiyle beraber tempom da yükseldi. Son iki saat yoğun bir akıntıya takıldım ama onu da çok etkisinde kalmadan atlattım ve parkuru tamamladım. 11 saat 36 dakikada Catalina Kanalı’nı tamamlayıp Triple Crown unvanını elde ettim. Bu süreçteki tüm destekçilerime çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘Triple Crown’ unvanı ve Oceans Seven hedefi

Başarılı yüzücü, Catalina Kanalı, Manhattan Adası çevresindeki 20 Bridges Swim ve Manş Denizi geçişleriyle birlikte ‘Triple Crown of Open Water Swimming’ unvanını kazanan en genç Türk yüzücü oldu. Oceans Seven kapsamındaki yedi açık su geçişini beş yıl içinde tamamlayarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi hedefleyen Türkoğlu‘nun şimdiki hedefleri Cebelitarık Boğazı, Kaiwi Kanalı ve Tsugaru Boğazı parkurlarını tamamlamak.

Verilen bilgiye göre, Temmuz 2022’de Manş Denizi’ni 16 saat 28 dakikada yüzerek geçen en genç Türk sporcu unvanını kazanan Aysu Türkoğlu, Ağustos 2023’te Kuzey Kanalı’nı 11 saat 48 dakikada yüzerek geçen ilk Türk kadını ve en genç Türk sporcu oldu. Mart 2024’te ise Yeni Zelanda’da Cook Boğazı’nı zorlu koşullar altında 7 saat 21 dakikada geçerek yine bu kanalı geçen en genç Türk sporcu unvanını elde etti.