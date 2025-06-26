Kırsal mahalle muhtarlarının yer aldığı whatsaap grubuna gönderilen mesaj zor durumda olan çiftçileri daha çok tedirgin etti.

Yenişehir Sulama Birliği'nden bir yetkili tarafından atılan mesajda Babasultan ve Çavuşköy barajların ki su seviyesinin ciddi oranda da azaldığı bu nedenle çiftçilerin dikkatli olması istendi.

Whatsaap mesajında, "Tüm çiftçilerimizin dikkatine: Hâlihazırda kurak bir periyodun içinde olunmasına mukabil Babasultan Barajı ve Çavuşköy Göleti'nde su hızlı bir şekilde azalmaktadır. Kuraklık eylem planındaki hususlar da dikkate alınarak suyun ekonomik kullanımını ve yeni ürün ekimlerinin yapılmamasını önemle rica ederiz." denildi.