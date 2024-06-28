Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 30’u çocuk, 75 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından iki farklı bölgede lastik botlar içerisinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Botları ‘KB-119’ ve ‘TCSG-28’ tarafından hareket halindeki lastik botlar içinde 30’u çocuk, toplam 75 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.