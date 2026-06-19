Kaza saat 13.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Güneykestane mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Mustafa A. idaresindeki 35 BMY 240 plakalı yap yüklü tanker, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bölge Trafik ekipleri yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Muhabir: ÖZNUR ALKAN