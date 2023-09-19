Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botları sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 43 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botları motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-28’ sevk edildi. Ekiplerce lastik bot içindeki 41’i Afganistan, 2’si İran uyruklu toplam 43 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.