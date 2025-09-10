İnegöl Belediyesi istatistik raporunda ilçe merkez mahallelerinde bulunan tüm binalar raporlandı. İlçede yaşayan 300 bin kişi 66 bin 819 konutlarda yaşam sürüyor. 1999 depremi sonrası çıkan yasalar gereği, İnegöl Belediyesi Meclisi aldığı kararla ilçede 3,5 kat üstü olan yapılara ruhsat vermeme kararı aldı. Böylece o günden bu yana İnegöl yatay olarak büyümeye başladı.

Yıllar içerisinde arsa fiyatlarının uçması ve bina başına düşen arsa payları nedeniyle İnegöl’de siyasi kavgalar yapılsa da alınan karardan vazgeçilmedi. Zemin destekleme ve stabilizasyon için inşa edilen, genel olarak betonarme veya çelik malzemelerden yapılan sürmeli bir kazık türü olan Fore kazık temeli atılan binalarda ise kat yüksekliklerinde esneme yapıldı. Depreme dayanıklı olan bu binalar 3,5 kat ruhsat zorunluluğu dışında tutuldu.

HALEN RİSKLİ YAPI STOKLARI VAR

Özellikle Batıkent projeleri yine Alanyurt bölgesindeki bazı siteler ile kamu binaları Fore kazıkla yapıldığı için kat yükseklikleri 3,5 katın üzerinde oldu.

İnegöl Belediyesi ilçe merkezinde bulunan tüm bina yüksekliklerini rapor haline getirdi. Çıkarılan rapor, gün geçtikçe ilçenin deprem riskini minimize ettiği ancak halen kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan birçok yapı stokunun da var olduğunu ortaya çıkardı. Bir yandan Kentsel Dönüşüm noktasında yapılan çalışmalar sürerken diğer yandan vatandaşlar ise bilgilendirmeye devam ediliyor.

İNEGÖL’DE YAPI STOKLARI KAÇ KATLI?

İstatistik raporlarına göre İnegöl’de tek katlı olan bina sayısı sadece 427, 2 katlı bina sayısı 5 bin 216, 3 ve 3,5 katlı bina sayısı 12 bin 56 olarak hesaplandı. 3,5 kat ve altı yapı stokunun ilçe merkezinde kapladığı alan ise %82.78’e ulaştı. Bu rakam yatay büyümenin en önemli belgelerinden birini oluşturdu.

4 KAT VE ÜSTÜ BİNA SAYISI

Raporlarda 4 kat ve üstü bina sayısında 1999 depremi sonrasında ciddi bir azalma yaşandığı görülse de halen riskin devam ettiği de dikkat çekiyor. Raporda 4 katlı bina sayısı 2 bin 962 olarak hesaplandı. 5 katlı bina sayısı 1.447, 6 katlı bina sayısı 238, 7 katlı bina sayısı 7 ve 8 katlı bina sayısı 29 olarak hesaplandı.

Bu binalar konut ve işyerlerinden oluşurken, 4 kat ve üstü bulunan binaların çoğu ise ilçenin en eski yerleşim lokasyonları olan bölgede bulunuyor. İnegöl’de en yüksek binalar Atatürk Bulvarı, Ahmet Akyollu Caddesi, Nuri Doğrul Caddesi ile Kemalpaşa, Süleymaniye, Turgutalp, Yenice, Cuma, Orhaniye mahalleleri arasını kapsayan bölgede bulunuyor.