Kaza, Orhangazi Belediyesi hizmet binası önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Orhanbey Caddesi üzerinde seyir halinde olan Yasin S. (28) idaresindeki 16 BBB 188 plakalı motosiklet, yoldan geçmek isteyen A.S. (6) isimli çocuğa çarptı.

Savrulan motosiklet yolda seyir halinde olan ilker G. (58) idaresindeki 16 ANE 571 plakalı otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile küçük çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulanslar sevkedildi. Yaralılar ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.