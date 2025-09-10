Gazze dışında son bir hafta içinde dört farklı ülke, İsrail’in doğrudan ya da dolaylı saldırılarıyla karşı karşıya kaldı.

Tunus, Katar, Yemen ve Libya, ya askeri müdahalelerle ya da diplomatik ve söylemsel düzeyde İsrail’in hedefi oldu. İsrail ordusu ise “Zil Sesleri Operasyonu” adı verilen saldırıyla Yemen’deki Husilere ait noktaları vurdu.

Saldırıların ardından açıklama yapan Yemen’deki Husi hareketi, “Hava savunma sistemlerimiz, topraklarımıza saldırı düzenleyen İsrail savaş uçaklarıyla karşı karşıya” açıklamasında bulundu.

Yerel kaynakların aktardığına göre, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 10 savaş uçağı, Husi güçlerine ait karargâhların bulunduğu beş ayrı noktayı hedef aldı ve bölgeye 30’dan fazla bomba bıraktı.

İlk belirlemelere göre saldırılarda 9 kişi yaşamını yitirdi, 118 kişi ise yaralandı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Yemen’deki Husi hedeflerine düzenlenen hava saldırılarının “Zil Sesleri Operasyonu” adıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Savunma Bakanı Gallant ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İsrail vatandaşlarına yönelik herhangi bir tehdidi, mesafesi ne olursa olsun bertaraf etmeye kararlıyız. Husilere karşı Yemen genelinde bir kez daha güçlü bir darbe vurduk. Başkent Sana başta olmak üzere birçok şehirde askeri kamplar ve Husi medyasına ait tesisler hedef alındı” ifadelerine yer verdi.