Ayvacık’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü coşkuyla kutlandı.
Ayvacık Atatürk Kültür Parkı’nda Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali, Ayvacık Garnizon Komutanı Olgun Parlar ile Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Atatürk Kaidesi’ne çelenk bıraktı. Kortej yürüyüşünün ardından dualar edildi. Halk oyunları gösterimi ile öğrencilerin şiir okumasıyla Ayvacık’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü programı sona erdi.
Kurtuluş günü etkinlikleri düzenlenecek halk konseri ile sona erecek.
Kaynak: İHA