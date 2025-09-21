Burhaniye ilçesinde, gençliğinde geçirdiği bir kaza sonucu felç olan Lider Anaç, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Üniversite sınavlarına hazırlanırken, 1985 yılında denize balıklama atladığı sırada boynu kırılınca felç olan 59 yaşındaki Lider Anaç, hayatını kaybetti. Hiçbir zaman hayata küsmeyen, bilgisayar kullanmayı öğrenmesiyle ’Piskedi’ adlı bir kitap yazan ve resimler yapan Anaç, beyin kanaması geçirdi. Anaç Kocacami’deki cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Börülceköy Mezarlığında toprağa verildi.