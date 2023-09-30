Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinin Şapköy köyünde bu yıl üretimi 40 tonu bulan Antep fıstığının hasat şenliği düzenlendi.

Çanakkale’de Antep fıstığının üretim merkezi olan Ayvacık ilçesinde her yıl artan Antep fıstığı üretimi sonrasında Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bu yıl ikinci kez Antep fıstığı hasat şenliği düzenlendi.

Fıstık hasat şenliği programı, Antep fıstığı ağacından hasat edilmesi ile başladı. Ardından köyde yapımı devam eden Şapköy Antep Fıstığı Üretim ve Paketleme Tesisi ile köy meydanında üreticiler tarafından yetiştirilen ürünlerin sergilendiği stantları gezildi.

Düzenlenen hasat şenliğinde konuşan Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, “Fıstık hasadımızın bereketli olmasını temenni ediyorum. Köyümüze çevre köylerin de yararlanacağı çok güzel bir tesis yapılıyor. İnşallah bu tesis ile beraber fıstığımız daha çok değer kazanır ve üreticimiz için hayırlı olur. Şenliğimize katılan tüm haziruna teşekkür ederim” dedi.

Yapılan konuşmaların sonrasında Ayvacık Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları ekibinin gösterisi izlendi. Halk oyunları ekibinin gösterisinin ardında tören programında, en kaliteli fıstık üretimi yarışmasında dereceye giren üreticilere ödülleri verildi. Daha sonra konuklara hasat edilen Antep fıstığı ikramının sonrasında Antep Fıstığı Hasat Şenliği programı son buldu.

Düzenlenen hasat şenliğine, Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, kurum temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.