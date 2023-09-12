Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ayvacık ilçesinde düzenlenen 2 ayrı kaçak göçmen operasyonunda Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde Ayvacık ilçesi Korubaşı köyünde iki farklı kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 10’u kadın, 12’si erkek, 6’sı erkek çocuk, 12’si kız çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu toplam 40 kaçak göçmen yakaladı. Operasyonlarda organizatörler C.A. ve V.D. gözaltına alındı. 2 minibüs ise yed-i emin otoparkına çekildi.

Organizatörlerin jandarmada işlemleri devam ederken, kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.