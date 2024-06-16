Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Ayvacık ilçesi Assos mevkiinde meydana geldi. Ayvacık istikametine doğru seyir halinde olan Arda Ü. idaresindeki 34 HKT 764 plakalı otomobil, yolun karşı şeridine geçmek için tali yoldan çıkan Vahdettin Ç. yönetimindeki 17 PA 895 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan Vahdettin Ç., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.