İnegöl Kaymakamlığı ve İnegöl Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği bayramlaşma programı, İnegöl Belediyesi'nin Yeni Hizmet Binasında gerçekleştirildi. Programa protokol üyeleri ve halk katılım sağladı. Kurban Bayramı, dualar eşliğinde karşılandı.

İnegöl'ün idari ve siyasi liderleri, İnegöl Kaymakamlığı ve Belediye iş birliğiyle düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Bugün saat 15.00'te, İnegöl Belediyesi'nin Yeni Hizmet Binası girişinde gerçekleştirilen etkinliğe Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar, çeşitli kurumların amirleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Program, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Belediye Başkanı Alper Taban, selamlama konuşmasında bayramın getirdiği sevinci ve hüznü dile getirdi. Taban, “Yeni bir bayrama erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak, özellikle İslam coğrafyasındaki mazlumların yaşadığı zorluklar bizleri de derinden üzüyor. Bayramı huzur ve barış içinde kutlarken, bu ortamın sürdürülebilmesi için kardeşlik ve birlik içinde olmalıyız. Bu, insan onuruna yakışan bir davranış” ifadelerini kullandı. Ayrıca, belediyenin tüm birimleriyle bayram süresince hizmetlerine devam ettiğini belirtti.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman da Kurban Bayramı’nın birlik, beraberlik ve paylaşma anlamına geldiğini vurguladı. “Ülkemizde huzur içinde bayramımızı kutluyoruz. Ancak, Gazze ve Filistin gibi bölgelerde durum çok farklı. Allah, tüm Müslümanların kendi topraklarında barış içinde bayram geçirmelerini nasip etsin. İnegöl'ümüzde de bayramın her yönüyle güzel geçmesini diliyorum” dedi.

Kaymakam Eren Arslan ise, “Ülkemizde bayramı huzur içinde kutluyoruz ama dünya genelinde kan ve gözyaşı durmuyor. İnşallah bu bayramda yapılan ibadetler ve dualar, zulmün sona ermesine vesile olur” diyerek nice bayramlara sağlık ve huzur içinde erişmeyi temenni etti.



Konuşmalar ve duaların ardından, protokol üyeleri İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi ve Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret ederek görev başındaki personelin bayramını kutladılar. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ve İnegöl Jandarma Komutanlığı'na yapılan ziyaretlerde de personelle bayramlaşıldı. Sonrasında Huzurevi ve Yenice Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’ne gidilerek yaşlılar ve çocukların bayramı tebrik edildi.