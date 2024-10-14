Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Gökçetepe Mahallesi Muhtarı Yücel Okan, şalvar gecesi düzenledi. Gece renkli görüntülere sahne oldu.

Küçükkuyu beldesi Gökçetepe Mahallesi Muhtarı Yücel Okan mahalle sakinleri için eğlence programı düzenledi. Muhtar Okan, Küçükkuyu Anfi Tiyatro’da bayanların eğlenmesi için şalvar gecesi düzenledi. Şalvar gecesi eğlencesi renkli görüntülere sahne oldu.

Düzenlenen şalvar gecesine gösterilen ilgiden memnun olduğunu ifade eden Muhtar Yücel Okan, “Güzel bir eğlence programı oldu. Bayanlarımız şalvarını giyip, programa yoğun ilgi gösterdi. Bu bizi mutlu etti. İnşallah önümüzdeki zamanlarda da bu tür sosyal programlar düzenleyebiliriz” dedi.