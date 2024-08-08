Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Tuzla Köyünde Sera Naylonu Teslim Töreni gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdare destekleriyle yürütülen "Seralar Kaplansın, Üretim Şahlansın Projesi" kapsamında "Sera Naylonu Teslim Töreni" gerçekleştirildi. Törene, Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, Bayramiç Kaymakamı Emrah Bütün, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, Tarım Kredi Kooperatifi yetkilileri ve üreticiler katıldı.

Çanakkale’de çeşitli nedenlerle hasara uğramış, yıpranmış, ekonomik ömrünü tamamlamış ve bu nedenlerden dolayı üretime ara verilmiş ya da yılın her ayında üretim yapılamayan örtü altı yapılarının, plastik örtü materyali değiştirilerek tekrar üretime kazandırılması ve tüketicilerin ihtiyaç duyduğu sebze ve meyvelerin üretim arzının devamlılığının sağlanması amacıyla "Seralar Kaplansın, Üretim Şahlansın Projesi" uygulanmaya başlandı. Yüzde 50 hibe ile il genelinde 12 ilçeden 77 kişiyle 114 dekarlık alanda projeden faydalandı.

Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, Ayvacık ilçesine bağlı Tuzla Köyü’nde faaliyet gösteren ve ‘Seralar Kaplansın Üretim Şahlansın Projesi’nden yararlanan kadın üretici Filiz Yoldaş’a ait serayı ziyaret ederek proje ve üretim süreci hakkında bilgi aldı. Düzenlenen programda projeden yararlanan 12 üreticiye sera naylonlarını teslim eden Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, üreticilere bereketli üretim ve bol kazanç temennisinde bulundu.