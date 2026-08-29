Kartal Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Halk Oyunları Festivali, renkli kortej yürüyüşü ve görkemli açılış töreniyle başladı. 9 ülkeden 550 sanatçının katıldığı festival, 1 Eylül'e kadar Kartal'ın meydanlarında kültür şöleni estirmeye devam edecek.

Kartal Belediyesi, dünyanın farklı coğrafyalarından gelen kültürleri aynı sahnede buluşturan dev bir organizasyona daha imza atıyor. 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 5. Uluslararası Halk Oyunları Festivali, 9 ülkeden 14 farklı grubun katılımıyla kapılarını açtı. Beş gün boyunca devam edecek festival, halk oyunlarının evrensel dili aracılığıyla farklı kültürler arasında dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Kortej yürüyüşü Kartal sokaklarını renklendirdi

Festival heyecanı, açılış günü saat 19.00'da düzenlenen Kortej Yürüyüşü ile kentin sokaklarına taşındı. Rengârenk geleneksel kıyafetleri ve yöresel müzikleriyle yürüyüşe katılan 550 sanatçıya, Kartallı vatandaşlar da alkışlarla eşlik etti. Kartal sokaklarında görsel bir şölen sunan yürüyüşün ardından resmi açılış programı için Kartal Meydanı'na geçildi.

Saat 20.30'da Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel komşularına ve konuk sanatçılara seslendi.

'Müziğin ve dansın birleştirici gücünü hep birlikte yaşayalım'

Dünya kültürlerini Kartal'da ağırlamaktan büyük bir gurur duyduklarını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

'Sevgili Kartallılar, değerli misafirlerimiz, dünyanın farklı ülkelerinden ilçemize gelen kıymetli sanatçılarımız ve sevgili gençler; Bugün Kartal'da yalnızca bir festivalin açılışını gerçekleştirmiyoruz. Bugün dünyanın farklı coğrafyalarından gelen kültürleri, gelenekleri ve renkleri aynı meydanda buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uluslararası Halk Oyunları Festivali'mize hoş geldiniz.

Tam 9 ülkeden 14 farklı grubun ve 550 sanatçının katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu güzel organizasyonda, farklı kültürlerin aynı müzikte, aynı dansta ve aynı coşkuda buluşmasına hep birlikte tanıklık edeceğiz.

Halk oyunları; geçmişten geleceğe taşınan çok kıymetli bir kültürel miras. Ancak çok daha önemli bir özelliği var: Dili farklı olan insanları bile aynı ritimde buluşturabiliyor. Biz de Kartal'da farklılıklarımızı zenginlik olarak görüyor, değerli konuklarımızı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz.

Bu güzel festivale emek veren herkese teşekkür ediyor, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm komşularımı 1 Eylül'e kadar sürecek olan bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum.'

Kültür şöleni 1 Eylül'e kadar meydanlarda!

Açılış gecesinde yaşanan kısa süreli hava muhalefeti nedeniyle sahne programı sonraki günlere aktarılan ekipler, festival boyunca Kartallılarla buluşmaya devam edecek. 1 Eylül tarihine kadar sürecek organizasyon kapsamında 9 ülkeden gelen gruplar, Kartal'ın farklı meydanlarında ve etkinlik alanlarında geleneksel danslarını, müziklerini ve yöresel kostümlerini sergileyecek.