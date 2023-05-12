Direklerarası Seyircileri’nin oluşturduğu “Halk Jürisi” üyeleri, 2022-2023 tiyatro sezonunda İstanbul dışında sahneye konulan oyunları seyrederek; “Performans, Tasarım ve Yapımlar” kategorilerinde başarılı; tiyatro, yönetmen, oyun ve oyuncuları belirledi.

Geçtiğimiz yıl kuruluşu gerçekleştirilen Ayvalık Belediye Tiyatrosu iki ödüle layık görüldü. Ayvalık Belediyesi Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erkan Cılak, “Seni Alırsa Fırtana” oyunuyla en iyi yönetmen, oyun yazarı Hayrettin Filiz de, “Sabah Olmadan” isimli eseriyle en iyi tiyatro oyunu ödülüne değer görüldü. Ödüller 10 Haziran Cumartesi günü, Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde verilecek.

Ayvalık Belediyesi Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erkan Cılak, tiyatronun kurulmasının ardından ve daha bir yılı tamamlamadan ilk oyunu 6 Mayıs 2022’de oynadıklarını söyledi. Neyzen Ya Yaşıyorsa oyunuyla üç ödüle değer görüldüklerini hatırlatan Cılak, “En iyi erkek, en iyi kadın ve bir de sanata katkı veren Belediye Başkanımız Mesut Ergin adına jüri özel ödüllerini aldık. 2023 yılında ise bir yıl içinde; biri ortak yapım olmak üzere dört yetişkin, iki çocuk oyunu sahneledik. 9 Mayıs günü oynadığımız son oyunla 72 kez seyirciyle buluştuk” dedi.

Yaz sezonu ve yaşanan depremin ardından oyunları bir süre ara verdiklerini ve yılın yedi ayında aktif olarak seyirciyle buluştuklarını belirten Cılak, üç güne bir oyun oynadıklarını söyledi.12 Mayıs gecesi Direklerarası ödül jürisinden gelen haberin tüm ekibi sevince boğduğuna değinen Erkan Cılak şöyle konuştu: “İki oyunumuzun birine en iyi oyun yazarı, birine de en iyi yönetmen ödülü geldi. Bu oyunlardan biri Hayrettin Filiz’in yıllarca önce yazdığı ama ilk kez bizim sahnelediğimiz Sabah Olmadan oyunu, en iyi oyununa yazarı ödülü verildi. Hayrettin hoca ekip kurulduğundan beri bizle birlikte ve ekibin bir parçası, ayrıca belediye tiyatrosunun üst kurulunda da yer alıyor. Mübadeleyi anlattığımız, Seni Alirsa Fırtına oyunu ise benim yazıp yönettiğim oyun. Ona da en iyi yönetmen ödülü geldi. Aynı ekibe iki oyunuyla yazarlık yönetmenlik gibi önemi büyük ödül gelmesi kolay olmaz. Ama bizi sevindirdi. Ayrıca her yıl en etkin tiyatroların sahnelerinde yapılır ödül törenleri. Bizi daha da onurlandıran bu kısmı oldu. 23.Direklerarası Anadolu Ödülleri 10 Haziran 2023 ’te Nejat Uygur Sahnesi’nde sahiplerini bulacak. 32 kişilik ekibimiz adına çok mutluyuz.”

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in göreve geldikten sonra, sanata ve sanatçıya verdiği destek ve önemi hatırlatan Cılak, onun sayesinde Ayvalık’ta 99 yıl sonra tiyatronun kurulduğunu ve adının Türkiye’de hızlı bir şekilde duyulmaya başladığını sözlerine ekledi.