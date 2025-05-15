İstanbul’da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna görüşmelerine odaklanan dünya, kritik temasları yakından takip ediyor. Kremlin’in dün açıkladığı ve müzakerelere katılacağı belirtilen Rus heyet İstanbul’a ulaştı. Öte yandan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı ABD’li yetkililerin de İstanbul’da bulunduğunu açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İki liderin görüşmesi bir saati aştı.

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul’da gerçekleştirilmesi beklenen Rusya-Ukrayna görüşmeleriyle ilgili henüz kesinleşmiş bir açıklama yapılmadığını ve görüşmelerin başlama saatinin netleşmediğini ifade etti.

Trump: "Cuma günü İstanbul'a gelebilirim" demişti

ABD Başkanı Donald Trump ise Orta Doğu turunda temaslarını sürdürüyor. İstanbul'daki Ukrayna - Rusya görüşmelerine katılımı konusunda spekülasyonlar devam ederken Trump, bir kez daha İstanbul'a gelebileceğinin sinyalini verdi.

ABD lideri bugün TSİ öğlen saatlerinde "Ben gitmezsem Putin gelmez dedim haklı çıktım. Gerekirse cuma günü İstanbul'a gidebilirim" demişti. TSİ öğleden sonra ise ABD Başkanı'nından müzakereye ilişkin bir açıklama daha geldi ve "Putin ve ben bir araya gelene kadar hiçbir şey olmayacak" dedi.

Görüşmeler henüz başlamadı

Rus Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya-Ukrayna arasında İstanbul'da yapılacak müzakerelerin Türk tarafının inisiyatifiyle günün ikinci yarısına ertelendiğini açıklamıştı. Ancak görüşmeler henüz başlamadı.