Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı emekçiler, ilçenin turizm alanındaki cazibe merkezi olan Cunda Adası’nda büyük bir bahar temizliği başlattı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in talimatıyla Cunda Adası’nda başlatılan bahar temizliklerinin ilçe genelinde de gerçekleştirileceği öğrenildi.

İlk etabı Cunda Adası’nda yapılan temizlik operasyonuna vatandaşlar da gönüllü destek verdi. Temizlik işçilerinin ağaç dalları, moloz ve çöplerin titizlikle toplanmasına katkılar veren yöre sakinleri, Belediye Başkanı Ergin’in öncülüğünde gerçekleşen temizlik harekâtına katkı vermekten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Başkan Ergin’e teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Cunda Adası’ndaki bahar temizliğinin cadde ve sokaklarda düzenli bir şekilde sürdürülerek, Adanın yaz sezonuna hazırlanacağı öğrenildi.