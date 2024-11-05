Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 12’si çocuk toplam 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık’ta görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi.
Hemen görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-115) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak, içerisindeki göçmenler ele geçirildi.
Yakalan göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapılmasının ardından, Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
Kaynak: iha