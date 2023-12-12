Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 7 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde, Ayvalık ilçesinde müdahale edilen olayda 1 organizatör, 7 düzensiz göçmen, 10 adet can yeleği ve göçmenleri taşımakta kullanılan 1 adet otomobil ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli ve idari işlem başlatıldı ve ele geçirilen araç ve malzemeler yed-i emine teslim edildi.